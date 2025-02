Demain Nous Appartient spoiler : après Mélody, ça tourne mal pour Bastien ! (vidéo épisode du 4 mars)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Accusée de meurtre, Mélody va être envoyée en prison dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, tout ça va avoir des répercutions pour Bastien…











Au lycée, la nouvelle de l’incarcération de Mélody, prof de sport, fait du bruit. Et certains croient bon de s’en prendre à son fils, Bastien… Il se fait moquer et harceler ! Quand on le provoque en lui demandant si la folie est dans ses gênes, Bastien sort de ses gonds. Heureusement, il peut compter sur sa meilleure amie, Violette, pour l’éviter de déraper !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1892 du 4 mars 2025 : Bastien harcelé après l’incarcération de Mélody

