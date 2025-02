Enquête Exclusive du 23 février : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Enquête Exclusive du 23 février 2025, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il s’agit d’un inédit avec pour thème « Fêtes, pétrole, tartans : l’Écosse entre extravagance et tradition ! ».













Enquête Exclusive du 23 février 2025 : votre émission en résumé

Entre traditions ancestrales et rituels sacrés, l’Écosse est une terre de légendes, de clans et de paysages majestueux. Connue pour ses kilts, ses châteaux et ses lochs mystérieux, elle est aussi un pays prospère grâce à ses ressources pétrolières, ses exportations de whisky et de saumon. Bien que située au nord du Royaume-Uni, elle reste fidèle à l’Angleterre, un attachement que la famille royale britannique entretient avec ferveur. La reine Élisabeth II a d’ailleurs choisi de passer ses derniers jours dans son domaine de Balmoral, tandis que le roi Charles III y séjourne régulièrement, notamment pour assister aux emblématiques Highland Games, de véritables Jeux Olympiques écossais.

Ces compétitions puisent leurs origines dans les affrontements entre clans écossais, qui se disputaient leurs terres jusqu’au XVIIIe siècle. En exclusivité, Lord Malcolm Forbes, chef du plus ancien clan d’Écosse, nous ouvre les portes de son château. Avec son épouse, Lady Forbes, il s’apprête à accueillir leurs cousins d’Amérique pour les Highland Games familiaux, où force et tradition s’entremêlent : lancer de tronc, épreuves de lutte, dégustations de whisky et panse de brebis farcie rythment ces festivités.



À l’extrême nord, dans les îles Shetland, se tient l’Up Helly Aa, l’une des plus grandes fêtes du feu d’Europe. Chaque hiver, en plein cœur de la nuit la plus longue de l’année, les habitants célèbrent leurs racines vikings lors d’un festival spectaculaire. Préparé pendant des mois, cet événement est une véritable explosion de feux de joie et de costumes flamboyants, rassemblant une communauté vivant essentiellement de la pêche au homard et de l’élevage des célèbres moutons Shetland.

À Édimbourg, la capitale, ces célébrations jouent un rôle clé dans l’attractivité touristique, un secteur qui représente 20 % du PIB écossais. Au printemps, la ville accueille une fête druidique où les femmes prennent le pouvoir. La May Queen, souveraine du renouveau, s’unit au Roi Vert lors d’un rituel spectaculaire autour d’un feu purificateur, marquant ainsi la fin de l’hiver et l’arrivée des beaux jours.

Forte d’un héritage culturel riche et vivant, l’Écosse continue de fasciner et de perpétuer ses traditions avec passion.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.