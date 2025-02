Ici tout commence du 4 février : Billie tombe de haut ! (résumé + vidéo épisode 1104 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 4 février 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1104 – Billie a quitté Tom hier soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Mais si elle croyait être en couple avec Romain, c’est raté ! Elle va lui faire une déclaration mais Romain va lui mettre un stop…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 4 février 2025 – résumé de l’épisode 1104

Billie se sent mal après sa rupture avec Tom. Elle vient de mettre fin à une relation de deux ans et elle se sent coupable de faire souffrir celui qu’elle a tant aimé. Romain tente de la réconforter en lui rappelant qu’elle n’était plus amoureuse, et qu’elle a donc fait le bon choix. Mais Billie, prise par ses émotions, confie à Romain qu’elle pense constamment à lui… Clairement, elle est amoureuse du chef ! Mais Romain la calme et lui met un stop : ils ne sont pas en couple ! Il tente ensuite de se rattraper en lui disant qu’ils ont tout le temps…

Pendant ce temps là, Tom a le coeur brisé. Et la méthode Teyssier est trop sévère pour les premières années. Malgré ses efforts pour résister, Antoine finit par céder.



Ici tout commence du 4 février 2025 – extrait vidéo

