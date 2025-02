Ici Tout Commence spoiler : Carla et Coline font une découverte choc ! (vidéo épisode du 3 mars)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Carla et Coline font faire une découverte choc dans quelques jours dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors que les deux cousines se rendent à la serre, elles vont surprendre Gaspard en bonne compagnie !…











En traversant le potager, Carla et Coline tombent sur une scène aussi intime qu’inattendue… Non loin de là, dans la serre de l’institut, Cléo et Gaspard sont bien occupés… Voyant là une occasion en or de récolter un scoop croustillant, Carla dégaine aussitôt son téléphone pour filmer la scène. De son côté, Coline est sous le choc : comment Cléo peut-elle coucher avec un homme qui ne la respecte même pas ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1123 du 3 mars 2025, Carla et Coline surprennent Gaspard et Cléo

