La finale du Super Bowl avec Kendrick Lamar en direct ce soir sur M6 (9 février 2025)

Publicité





Ce soir, les amateurs de sport et de football américain du monde entier seront rivés sur leur écran pour la finale de la 59e édition du Super Bowl, diffusée en France en direct sur M6.





A suivre dès minuit sur M6, mais aussi en live et en streaming sur M6+







Publicité





Un évènement planétaire

Dès minuit, ne manquez pas l’événement sportif incontournable de l’année pour tous les passionnés de football américain ! Avec plus de 200 millions de téléspectateurs aux États-Unis et à travers le monde, le 59ᵉ Super Bowl s’annonce grandiose. Suivez-le en direct et en exclusivité en clair sur M6 !

Cette année, le match se tiendra au légendaire Caesars Superdome de la Nouvelle-Orléans et opposera les deux équipes championnes de leur conférence (AFC et NFC) à l’issue de la saison 2024. Aux commentaires sur place, Vincent Couëffé sera accompagné de Richard Tardits, consultant et seul joueur français à avoir été titulaire plusieurs saisons en NFL avec les New England Patriots.



Publicité





Kendrick Lamar à la mi-temps du Super Bowl 2025

Cette année, c’est Kendrick Lamar qui assurera le show pendant la mi-temps de cette finale. Le coup d’envoi de la finale sera donné à 00h30 (heure française), Kendrick Lamar devrait se produire vers 2h (heure française).