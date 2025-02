« La maison meurtrière » : votre téléfilm inédit ce 24 février sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« La maison meurtrière » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 24 février 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce lundi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « La maison meurtrière ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







Publicité





« La maison meurtrière » : l’histoire, le casting

Après avoir été victime d’une agression chez elle, Léa décide de s’installer avec sa fille de 17 ans, Harper, dans une maison intelligente connectée, conçue pour assurer leur sécurité et simplifier leur quotidien. Devan Karlo, l’inventeur de cette technologie avancée, supervise son bon fonctionnement et se consacre à la protection de Léa et de sa fille. Lorsque Wesley, son associé, commence à s’intéresser de près à Harper, Léa devient préoccupée pour elle et sollicite l’intervention de Devan.



Publicité





Avec : Natalie Brown (Léa Tomkins), Anwen O’Driscoll (Harper Tomkins), Morgan Kelly (Devan Karlo), Michael Brown (Oscar Martinez), Gregory Ambrose Calderone (Wesley Mora)

Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Prise au piège dans ma maison ».

« Prise au piège dans ma maison » : l’histoire et le casting

Kyle Hastings, inventeur d’un projet technologique révolutionnaire, disparaît après être parti seul faire de l’escalade. Les circonstances laissent penser qu’il a eu un accident. Sam, sa femme, peine à comprendre comment son mari, un grimpeur expérimenté, a pu chuter. Alors qu’elle vit dans une villa ultra-sécurisée, conçue et protégée par Kyle lui-même, elle choisit de s’installer dans une micro-maison, un concept novateur créé par son mari et son associé, Mark. Elle est accompagnée de sa sœur Jackie, infirmière de profession. Cependant, cette maison, censée être une surprise agréable de la part de Kyle, se transforme rapidement en un lieu inquiétant, presque devenu un piège.

Avec : Francia Raisa (Samantha), Nazneen Contractor (Jackie), Tammy Gillis (Lindsay), Matt Bellefleur (Mark)