Les 12 coups de midi du 26 février : nouvel indice sur l’étoile mystérieuse, qui est derrière ?

Les 12 coups de midi du 26 février 2025, 516ème victoire d’Emilien – Coup d’arrêt pour Emilien ce mercredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Le Maître de Midi a fait une erreur sur le Coup de Maître, remportant 3.000 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 26 février, des cartes sur l’étoile mystérieuse

Emilien a ainsi une cagnotte totalisant l’incroyable somme de 2.092.816 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, un nouvel indice apparait : un jeu de cartes. Il s’ajoute aux précédents : un paysage de savane au Kenya, un gant de baseball et un machine à écrire.

Qui se cache sur cette étoile mystérieuse ? Chez Stars-Actu, on pense toujours à Beyoncé Knowles, qui a doublé le personnage de Nala dans « Le Roi Lion », d’où le paysage de savane. Elle apparaissait avec une batte de baseball dans le clip de « Lemonade », la machine à écrire car elle a été récompensée par la New York Association of Black Journalists pour l’article qu’elle a écrit pour Essence Magazine, et les cartes où l’on voit la reine car elle est surnommée « Queen B ».

Noms déjà proposés : Gina Ortega, Billie Eilish, Emma Watson, Selena Gomez



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 26 février

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+