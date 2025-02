Les apprentis aventuriers du 7 février : gros clash entre Julie et Jordan (résumé + replay épisode 10)

Publicité





Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l’épisode 10 du vendredi 7 février 2025 – C’est parti pour l’épisode 10 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9. On retrouve les aventuriers après la première cérémonie des votes. Enzo se félicite d’être allié à Valentin, Zizou et Jonathan.











De son côté, Eddy est dégoûté et confronte Zizou. Il lui dit qu’il a très bien joué, il semble le comprendre. Hillary est choquée, elle pense que sans sa protection elle aurait été envoyée en duel face à Kévin.

La sonnette de l’épicerie retentit sur la plage ! Ils découvrent burger, poulet, briquet, allumettes… Ils sont en plein dilemme ! Julie et Jordan se disputent ! Jordan voulait que Julie prenne à manger, elle refuse et s’énerve, ça tourne au clash et ils ne prennent rien ! Jean-Pascal et Delphine prennent du pain. Maéva et Rémy se disputent aussi… Rémy voudrait prendre un avocat, Maéva refuse et préfère prendre une carotte. Jordan peut y retourner mais il est énervé… Jean-Pascal l’encourage à y aller, ils partageront le pain. Jordan et Julie y retournent donc, ils prennent du thon. Julie rechigne toujours, elle ne comprend pas et dit ne pas avoir faim. Ils se disputent encore, Julie reproche à Jordan de ne pas faire le feu !

Les équipes de la jungle accèdent eux aussi à leur épicerie. Elle est nettement moins fournie ! Perle et Valentin prennent une pomme et une banane. Hillary et Giovanni prennent une carotte, un concombre et du maïs. Moon et Kévin achètent un avocat. Enzo et Colette proposent de prendre quelque chose pour Anaïs, qui n’a aucune perle mais elle refuse.



Kévin provoque Enzo et Colette, il n’a toujours pas digéré leur trahison. Colette pleure, Anaïs vient la réconforter.

Kévin, Moon, Hillary, Giovanni, et Anaïs partagent la nourriture. Giovanni refuse de manger, il veut partager avec tout le monde. Kévin tente de le raisonner. Mais le clan adverse refuse de manger leur nourriture.

Sur la plage, l’ambiance est très tendue. Jean-Pascal et Delphine partagent leur pain avec tout le monde, les bleus partagent la carotte et Jordan le thon. Julie fait toujours la tête et refuse de manger. Ils insistent, elle accepte de prendre un morceau de pain. Jordan se met à l’écart. Jean-Pascal explique à Rémy qu’avec les tensions, leur décision n’est pas prise pour l’affrontement !

Les apprentis aventuriers, le replay du 7 février

Si vous avez manqué l’épisode 10 ce vendredi 7 février 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 10 février à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 11.