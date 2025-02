Les mystères de l’amour du 2 février : votre épisode ce soir sur TMC (résumé + vidéo épisode 2 saison 36 en avance)

Publicité





Les mystères de l’amour du 2 février 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1 de la saison 36 – Ce dimanche soir sur TMC, votre série « Les mystères de l’amour » est de retour avec un nouvel épisode inédit. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode de ce soir, il s’agit de l’épisode 2 de la saison 36 et il s’intitule « Déclaration inattendue ».





Un épisode inédit à découvrir dès 19h50 sur TMC mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Les mystères de l’amour du 2 février 2025 – résumé de l’épisode 2 saison 36 « Déclaration inattendue »

Nicolas et Ingrid en apprennent davantage sur la jeune femme avec qui Nicky s’est échappé de l’hôpital. Bénédicte confie à Olga son intention d’épouser Jimmy. Sophie rend visite à l’équipe du water sports. De leur côté, Jeanne et Pierre retrouvent la piste de Lisa.

Les mystères de l’amour du 2 février – extrait vidéo de l’épisode



Publicité





Episode déjà disponible en avant-première sur TF1+ en cliquant ici.

Les mystères de l’amour, c’est chaque dimanche soir, à 19h50 sur TMC. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.