« L’île de la tentation » du 18 février 2025 : rupture, choc et révélations ce soir (extrait vidéo épisode 6)

Publicité





« L’île de la tentation » au programme TV du mardi 18 février 2025 – Ce mardi soir, W9 diffuse l’épisode 6 de « L’île de la tentation » avec Delphine Wespiser. Un épisode qui va être marqué par une rupture et le départ de l’un des couples de l’île !





A découvrir dès 21h10 sur W9 et 6play.







Publicité





Ce qui vous attend dans l’épisode 6 ce 18 février 2025

Après la confrontation avec Arnaud, qui a cédé à la tentation avec Loanne, Julie prend la décision de rompre et de quitter l’île. C’est séparément que Julie et Arnaud s’en vont ce soir, Arnaud ne cherchant même pas à la retenir.

Pendant ce temps là, ça va chauffer du côté des hommes et des femmes. Si Enah réalise qu’il aime Chloé et qu’il veut faire des efforts après l’expérience, celle-ci s’emporte lors du feu de camps en voyant son homme faire un massage à sa tentatrice préférée sur un lit ! Elle est hors d’elle… Lui pardonnera-t-elle ?



Publicité





De son côté, Sandra réalise qu’elle n’a peut être plus de sentiments pour Jimmy. Et ce dernier, en regardant les images, comprend qu’elle ne semble plus penser à lui. Et entre Marine et Hugo, rien ne va plus. Marine comprend que Hugo est proche de céder à la tentation tandis que ce dernier voit une nouvelle fois des images de Marine qui le dénigre. C’en est trop pour lui !

Extrait vidéo

"Tu as envie de coucher avec moi ?" 😏

Enah admet être tombé dans un jeu de séduction avec Karine et peine de plus en plus à résister 🔥 "L’île de la tentation", nouvel épisode, ce mardi à 21:10 sur W9 et M6+ pic.twitter.com/b0sLbaEuLp — W9 (@W9) February 17, 2025

« L’île de la tentation » : rappel de la présentation

Cinq nouveaux couples, en proie au doute, se lancent dans l’aventure de « L’Île de la tentation » pour mettre à l’épreuve la solidité de leur relation. Julie et Arnaud, Chloé et Enah, Marine et Hugo, Cory et Julian ainsi que Sandra et Jimmy vont explorer la nature de leurs sentiments à travers une expérience intense.

Pendant 12 jours, ils vivront séparés sur deux plages idylliques : les hommes partageront leur quotidien avec 10 femmes célibataires en quête d’amour, tandis que leurs partenaires feront de même avec 10 hommes célibataires.

Au terme de cette aventure, ils devront faire un choix décisif : repartir ensemble ou suivre des chemins différents.