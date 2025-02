« L’île de la tentation » espagnole : Montoya va être sanctionné suite à son dérapage !

Publicité





On peut dire que la version espagnole de « L’île de la tentation » fait un buzz incroyable et même au delà des frontières de l’Espagne. Et pour cause, non seulement la production n’hésite pas à diffuser les images intimes des tromperies des couples, mais l’un des candidats, Montoya, était hors de contrôle lors du dernier épisode diffusé lundi.











En effet, le nom de Montoya est au cœur des discussions sur les réseaux sociaux après ce qu’il a fait dans le dernier épisode de « La Isla de las Tentaciones ». Sa participation est devenue un phénomène aux proportions absolument colossales et probablement inégalées en Espagne. Non seulement en termes d’audience, permettant à l’émission d’atteindre sa meilleure part de marché depuis 2022, mais aussi par l’incroyable viralité que sa dernière action a générée sur les réseaux sociaux.

Le Sévillan fait le buzz d’abord pour une scène où il arrache sa chemise lors d’un feu de camps, puis cette semaine pour sa réaction mémorable et hors du commun face à l’infidélité de sa petite amie Anita avec le tentateur Manuel González. Au début de l’émission, de nombreux téléspectateurs avaient des réserves à son sujet en raison de son caractère intense et arrogant. Mais au fil des semaines, la perception qu’on a de lui a radicalement changé.

Incapable de supporter un visionnage en direct de dix minutes, Montoya a pris la fuite en direction de la villa des femmes, poursuivi en vain par l’animatrice, Sandra Barneda. Mais son intrusion dans la villa, une action totalement interdite par le règlement, vont lui coûter cher. Mediaset a annoncé qu’elle avait pris des mesures contre lui suite à cet incident.



Si l’émission n’est pas en direct et a été tournée en septembre dernier, la sanction sera révélée dans l’épisode explosif de ce mercredi.

« Ne pas respecter cette règle du programme entraînera une sanction pour Montoya, qui lui sera annoncée lors du feu de camp avec ses camarades« , précise le groupe audiovisuel dans un communiqué de presse.

Les espagnols découvriront donc la sanction ce soir.

VIDÉO « L’île de la tentation » : le pétage de plombs de Montoya face aux images de sa compagne