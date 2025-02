« L’île de la tentation » : qui est Montoya, star du programme en Espagne ?

Publicité





Depuis quelques jours, partout sur les réseaux sociaux, on parle de Montoya, candidat de « La isla de las tentaciones », la version espagnole de « L’île de la tentation ». À tel point la vidéo du Sévillan lors du feu de camps et sa course sur la plage pour rejoindre la villa des femmes devenue virale en l’espace de quelques heures ! Certains l’ont même sous-titrée en anglais et même en France, Montoya est actuellement l’un des principaux sujet sur le réseau social X.





Mais qui est Montoya ? On vous dit tout !







Publicité





Le parcours de Montoya, de son vrai nom Jose Carlos Montoya, a été une véritable surprise. Celui que l’on pensait être le premier à succomber à la tentation avec Gabriela a étonné le public espagnol en résistant et en nous offrant certains des meilleurs moments de l’émission avec ses réactions aux images de sa compagne et de Manuel lors des feux de camp des garçons.

Et il faut dire que le Sévillan n’en est pas à sa première apparition télé ! Il a déjà participé à plusieurs émission de télé-réalité en Espagne, comme le jeu d’aventure « El Conquistador ». Bien qu’il ait été l’un des premiers éliminés du programme, cette expérience lui a permis de rencontrer celle qui est aujourd’hui sa compagne, Anita Williams, avec qui il participe à « L’île de la tentation ».



Publicité





Il a aussi participé aux émissions de dating « Mujeres y hombres y viceversa » et « The Language of Love »/

Montoya est originaire d’Utrera, un village de Séville où il est né et a grandi avec la musique flamenco dans le sang. Bien que la musique soit l’une de ses plus grandes passions depuis toujours, il n’a pas réussi à en faire sa principale source de revenus. C’est pourquoi il combinait son amour pour la musique avec son travail de concierge d’hôtel.