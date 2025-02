N’oubliez pas les paroles du 28 février : Fanny déjà éliminée, qui est la nouvelle maestro ?

Publicité





N’oubliez pas les paroles du 28 février 2025, 7 victoires pour Fanny – Fanny a déjà été éliminée ce vendredi soir dans le jeu musical de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Elle est repartie avec 40.000 euros en 7 victoires.











Publicité





N’oubliez pas les paroles du vendredi 28 février 2025, l’élimination de Fanny

Fanny était dans le fauteuil rouge sur la première émission et ça lui a été fatal ! C’est Catherine qui est devenue maestro ce vendredi soir et elle compte déjà 20.000 euros en 2 victoires. Elle a remporté la somme maximale sur sa première émission et rien du tout sur la seconde. Elle sera de retour demain pour tenter de conserver son micro d’argent.

N’oubliez pas les paroles du 28 février, replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce vendredi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.