Plus Belle La Vie du 14 février 2025 : Lucie terrifiée, Kassian tueur en série (résumé + extrait vidéo épisode 269 en avance)

Plus belle la vie du 14 février 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 269 de PBLV – Darius Kassian va piéger Jean-Paul cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Il va lui voler son téléphone et ça va avoir de graves conséquences pour Léa…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 14 février 2025 – résumé de l’épisode 269

Patrick sermonne Jean-Paul : Lucie s’est réveillée à temps et a pu l’appeler ! Il lui reproche de ne pas avoir été là pour Léa. Tandis que Léa tente d’apaiser la tension, Boher s’inquiète : si Kassian possède son téléphone, il détient une partie de sa vie entre ses mains ! Chez Kassian, la mère de Darius l’interroge sur la photo d’une jeune fille sur son ordinateur. Il refuse de lui dire de qui il s’agit, mais elle soupçonne qu’il s’agit de la prochaine victime de son sinistre jeu… Darius l’envoie sèchement promener. Sur l’écran, on aperçoit Lucie !

Pendant ce temps, Lucie est avec une amie lorsque son téléphone sonne. C’est Darius. Il prétend avoir retrouvé son téléphone dans la rue et propose de lui rendre. Lucie lui demande de le déposer au commissariat du Mistral, mais il prétend manquer de temps. Son amie, malheureusement, ne peut pas l’accompagner…



Au commissariat, Samuel informe Jean-Paul que son téléphone ne borne plus, probablement parce que la carte SIM a été retirée. Il est convaincu qu’avant Elsa Morel, il y a eu d’autres victimes et décide de fouiller les affaires de meurtres non résolus. Puis, une alerte tombe : le téléphone de Boher vient d’être rallumé dans une friche ! Il s’y précipite. Lucie, de son côté, arrive au point de rendez-vous fixé par l’inconnu, mais il n’y a personne. Elle découvre son téléphone au sol. Jean-Paul surgit et lui demande ce qu’elle fait là. Elle explique, paniquée, qu’elle attendait la personne censée lui rendre son portable.

Plus tard chez eux, Jean-Paul et Léa rappellent à Lucie qu’elle ne doit jamais rencontrer un inconnu ainsi. Jean-Paul, persuadé qu’elle a failli être enlevée, panique. Léa l’exhorte à ne pas réagir avec précipitation. Pour elle, leur stratégie fonctionne, et il doit continuer à tenir tête à Darius.

Au Mistral, Barbara et Jennifer trinquent à la Saint-Valentin, tandis que Luna est en plein rendez-vous. Au même moment, Thomas photographie Éric et Bahram, qui doivent jouer les amoureux. Quand Bahram s’éloigne pour passer un appel, Éric taquine Thomas : que ressent-il à passer la Saint-Valentin seul ? Pendant ce temps, au cabinet médical, Armand consulte Gabriel. Plus tard, au bar, Thomas se blesse et suit le conseil d’Éric d’aller voir Gabriel. Mais en arrivant, il surprend Gabriel et Armand en train de s’embrasser !

De son côté, Kilian s’apprête à monter sur le ring pour son combat de MMA. Aya et Samuel sont présents. Mais Kilian, obnubilé par les agresseurs d’Aya, perd son sang-froid. Il frappe son adversaire avec une violence incontrôlée, au point que Samuel le supplie d’arrêter avant qu’il ne commette l’irréparable…

Patrick remet un dossier à Jean-Paul de la part de Samuel. Il s’agit d’une affaire similaire : en 2013, une certaine Sarah a été retrouvée ligotée et poignardée avec un couteau de chasse dans une cave. Patrick admet que tout concorde : Kassian serait un tueur en série, et ce meurtre pourrait bien être son premier… à seulement 16 ans.

VIDÉO Plus belle la vie du 14 février 2025 – extrait vidéo

