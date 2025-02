Plus Belle La Vie du 19 février 2025 : Kassian piégé par la police (résumé + extrait vidéo épisode 272 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 19 février 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 272 de PBLV – La police va enfin avoir une preuve contre Kassian cet après-midi dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Samuel va piéger la mère de ce dernier…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 19 février 2025 – résumé de l’épisode 272

Léa ne se sent pas bien, tandis que Jean-Paul se réveille en sursaut après un cauchemar. Il a encore rêvé de Kassian et culpabilise de n’avoir pas su protéger Elsa Morel. Léa tente de le rassurer, lui affirmant qu’il n’y est pour rien, mais Jean-Paul est persuadé que Kassian lui en veut et cherche à se venger. Soudain, il se souvient de leur rendez-vous chez le médecin. Léa lui avoue l’avoir annulé. Inquiet, il lui demande si elle va bien. Elle l’assure que oui.

Plus tard, Charlotte fait le point avec Jean-Paul. L’enquête sur la voiture volée piétine, mais elle a identifié l’origine d’une empreinte retrouvée chez Elsa Morel : des chaussures de chasse, silencieuses et adaptées aux personnes ayant un problème de voûte plantaire. Pour Jean-Paul, aucun doute : il s’agit de Kassian. Mais il ne peut pas l’approcher légalement. Il décide alors de faire appel à Samuel.



Publicité





Samuel confronte la mère de Kassian, lui demandant où se trouve son fils. Elle répond qu’il est à l’hôpital pour un contrôle. Il évoque alors l’enlèvement d’Elsa Morel et lui montre la photo des chaussures de chasse. Elle assure que Darius n’en porte pas, mais refuse d’aller vérifier dans ses affaires. Pourtant, une fois seule, elle sort en catimini et jette précipitamment une paire de chaussures dans une poubelle voisine. Mais Samuel, qui l’observe, l’interpelle : il trouve étrange qu’elle jette ses déchets chez les voisins… Il ouvre le sac et découvre les fameuses chaussures !

Pendant ce temps, Ulysse retrouve Léa au Mistral et insiste pour savoir pourquoi elle ne lui a pas répondu après son rendez-vous médical. Il devine que les nouvelles ne sont pas bonnes. Léa avoue qu’elle n’a encore rien dit à Jean-Paul, soulagée qu’il ait oublié leur rendez-vous. Ulysse lui rappelle qu’elle ne peut pas affronter cela seule et lui propose de déjeuner ensemble une fois par semaine.

De leur côté, Barbara et Thomas sont sous le choc du départ de Kilian. Thomas, rongé par la culpabilité, confie qu’il n’a pas dormi de la nuit. Barbara espère qu’il changera d’avis, mais Thomas lui révèle que Kilian a déjà pris son billet d’avion. Il regrette de ne pas avoir vu son mal-être, trop absorbé par son propre divorce. Il se sent abandonné, mais Barbara lui promet d’être là pour lui. Plus tard, Barbara tente d’organiser un au revoir pour Kilian avant son départ, mais il refuse. Thomas espère toujours qu’il reviendra sur sa décision. Kilian, désolé de leur faire de la peine, préfère partir sans cérémonie.

Au bar, Morgane et Jules profitent d’un moment complice en terrasse et prévoient une sortie karting le week-end suivant. Leur discussion est interrompue par Idriss. Mal à l’aise, Morgane fait les présentations. Jules le félicite pour le démantèlement du trafic, et Idriss lui annonce qu’il va travailler au commissariat du Mistral. À la recherche d’une laverie, Jules lui propose celle de la résidence.

Dans la buanderie, Jules et Idriss discutent. Jules lui parle de l’infiltration qu’il a menée avec Morgane. Idriss évoque alors les problèmes d’apnée du sommeil de Morgane, ce qui met Jules mal à l’aise. Il affirme que Morgane et lui se disent tout, qu’ils ont une totale confiance l’un en l’autre. Idriss lui rappelle qu’elle n’a pas le droit de lui parler d’une infiltration. Steve arrive alors chercher Jules.

Chez Thomas et Gabriel, la conversation tourne encore autour du départ de Kilian. Gabriel tente de convaincre Thomas que Kilian a besoin de partir et que cela n’a rien à voir avec lui. Mais Thomas ne comprend pas pourquoi ses proches s’éloignent tous de lui. Pendant ce temps, Kilian retrouve Aya. Elle lui offre un porte-clés qui lui rappelle leur relation. Ému, il lui avoue qu’elle va lui manquer et lui offre une bague en retour. Ils s’embrassent.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : un mort, Kassian arrêté, les résumés jusqu’au 7 mars 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 19 février 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.