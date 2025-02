Plus Belle La Vie du 20 février 2025 : Kassian arrêté, il menace Jean-Paul ! (résumé + extrait vidéo épisode 273 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 20 février 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 273 de PBLV – Après le piège tendu à la mère de Darius Kassian, ce dernier est arrêté aujourd’hui dans votre feuilleton de France 3 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais avant de partir en prison, Kassian profère des menaces glaçantes envers Jean-Paul…





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 20 février 2025 – résumé de l’épisode 273

Jean-Paul interroge Madame Kassian sur son mensonge à Samuel concernant les chaussures de chasse et sa tentative de s’en débarrasser. Elle avoue avoir voulu protéger son fils, qu’elle considère comme le coupable idéal. Lorsqu’il l’interroge sur son emploi du temps, elle assure avoir passé la soirée devant la télévision avec Darius. Mais sous la pression de Jean-Paul, elle finit par admettre s’être assoupie pendant deux heures, laissant ainsi à Darius le temps de s’absenter. Pendant ce temps là, Darius Kassian est ensuite interrogé par Samuel en présence d’Ulysse Kepler. Il confirme que les chaussures lui appartiennent et reconnaît être allé voir Elsa Morel. Il prétend les porter régulièrement et affirme être rentré chez lui à 18h45.

Patrick informe la juge Colbert des interrogatoires de Darius et de sa mère. Selon lui, Darius aurait pu droguer sa mère à son insu afin qu’elle s’endorme et ainsi avoir le champ libre pour enlever ou tuer Elsa Morel. Pourtant, la juge refuse de le déférer immédiatement et exige que l’enquête se poursuive avant de prendre une décision.



Devant le commissariat, Jean-Paul confronte Ulysse et l’accuse de défendre un criminel qui tue des femmes. Kepler lui demande s’il a des preuves et l’accuse de se laisser guider par ses émotions. Il lui reproche également d’être tellement absorbé par son travail qu’il ne voit plus ce qui se passe dans sa propre vie…

Plus tard, Jean-Paul rejoint Léa à son cabinet et lui propose un dîner en tête-à-tête. Il s’excuse de son manque de présence et lui assure qu’elle est sa priorité. Lorsqu’il reçoit un message, il hésite à le consulter. Léa l’encourage à le faire, et il finit par demander s’il peut passer brièvement au commissariat. Compréhensive, Léa l’incite à y aller et lui confie son amour.

Jean-Paul se rend alors auprès de Darius Kassian en cellule et lui annonce son déferrement. Darius réplique qu’ils n’ont aucune preuve contre lui. Boher lui répond qu’il accumule les erreurs. Sûr de lui, Darius le met au défi : selon lui, la partie ne fait que commencer, et Jean-Paul n’a pas fini d’avoir peur.

Pendant ce temps, à la résidence, Steve arrive essoufflé, sous le regard d’Apolline, qui l’attendait depuis un moment. Il prétend avoir été retenu à la fac, mais lorsqu’un bruit suspect s’échappe de son ordinateur, il referme son écran précipitamment. Amusée, Apolline se moque de lui, pensant qu’il était occupé à autre chose. Agacé, Steve préfère s’éloigner.

Plus tard, Apolline s’excuse auprès de Steve pour l’avoir taquiné, mais ne peut s’empêcher d’insister. Gêné, il finit par lui avouer qu’il s’est absenté non pas pour la fac, mais pour faire un don de sperme. Il lui demande de garder le secret, mais Apolline en parle aussitôt à Nisma. Troublée, cette dernière se demande s’il faisait déjà des dons lorsqu’ils étaient ensemble et établit un lien avec son propre avortement.

De leur côté, Ariane et Zoé annoncent à Éric qu’elles vont échanger leur appartement avec des habitants des Georges du Verdon et l’invitent à se joindre à elles avec Bahram. Éric hésite, persuadé que Bahram refusera à cause de sa nature réservée. Comme prévu, Bahram refuse l’invitation pour les vacances, persuadé qu’Ariane et Zoé ne l’ont invité que par politesse. Éric insiste, convaincu qu’ils passeront un bon moment.

Nisma retrouve Steve et l’interroge sur son don. Elle assure qu’eelle trouve cela admirable avant de lui demander si cela a un lien avec elle. Mais Steve la rassure : il a commencé dès qu’il est devenu majeur et révèle qu’il est lui-même né grâce à un don.

