« Sous les yeux de ses voisins » : votre téléfilm inédit ce 4 février sur TF1 (histoire, interprètes)

« Sous les yeux de ses voisins » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 4 février 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce mardi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « Sous les yeux de ses voisins ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Sous les yeux de ses voisins » : l’histoire, le casting

Après un mariage traumatisant, Amy décide de quitter sa ville natale pour tout recommencer. Elle s’installe dans une charmante petite ville, loin des souvenirs douloureux, et trouve un poste d’enseignante dans un lycée. Rapidement, elle se lie d’amitié avec sa voisine Betsy et les autres habitants du quartier. Puis, un jour, un nouveau voisin, Henry, arrive. L’attirance entre eux est immédiate. Avec l’aide de Betsy, qui ne cache pas son désir de jouer les entremetteuses, Amy et Henry se mettent ensemble. Mais lorsque Henry doit partir quelques jours pour un chantier, tout bascule. Non seulement il ne donne plus signe de vie, mais un soir, Amy le voit revenir avec une autre femme. Lorsqu’elle l’interroge, Henry prétend qu’il s’agit de sa sœur, avant de rompre avec elle, arguant qu’elle n’est pas prête pour une relation. Au début dévastée, Amy surprend à nouveau Henry en train de ramener la même jeune femme chez lui. Les choses prennent une tournure inquiétante lorsqu’elle le voit kidnapper la jeune femme et dissimuler son corps. Elle contacte la police, mais l’officier Wilson ne trouve aucune preuve. Décidée à découvrir la vérité, Amy découvre que la jeune femme apparaît sur un site d’escort-girls.



Avec : Kabby Borders (Amy Horton), Will A. Holland (Henry Hatch), Elena Kent (Betsy), Jordan Frechtman (Jared)

Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Les secrets de mes voisins ».

« Les secrets de mes voisins » : l’histoire et le casting

Hanna, propriétaire d’un centre nautique situé au bord d’un lac isolé, accueille dans le chalet voisin une mère et sa fille, apparemment venues pour changer de vie. Peu après leur arrivée, Hanna commence à s’inquiéter de l’arrivée du mari de la mère et de sa belle-mère. Préoccupée, elle contacte la police, mais aucune anomalie n’est signalée. Au fil du temps, ses inquiétudes grandissent, et un véritable affrontement se profile entre elle et cette famille mystérieuse.

Avec : Lelia Symington (Hanna), Michael Perl (Cooper), Rhonda Davis (Alice Marks), Brad Worch II (Jason Marks)