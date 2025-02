Star Academy du 6 février 2025 : résumé et replay de la quotidienne de la tournée

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 6 février 2025 – C’est parti pour la quotidienne spéciale tournée de la Star Academy 2024. On retrouve Marine, chez ses parents. Avec son père, elle nous fait découvrir le studio qu’il a fabriqué lui-même et dans lequel ils avaient enregistré « Ma faute ».











Publicité





Dans la rue dans Paris, Charles et Noah sont arrêtés par des fans, ils font des photos. De son côté, Marine retrouve ses amis pour dîner tous ensemble, elle est super contente. Et on lui ramène toutes ses pancartes ! Elle découvre aussi des cadeaux que des gens ont remis pour elle sur les primes.

A Paris, Charles et Noah retrouvent Lucie. Ils vont assister au showcase de Julien Lieb. Ils croisent Laurent Maistret et Jarry. Franck, Paul, Maureen, Julie, Emma et Maïa sont là aussi, tout comme Karima Charni. Et surprise à la fin du showcase, la promo 2024 chante son hymne ! Ebony les rejoint. A la fin, Julien leur donne des conseils pour la tournée.

Chez elle, Marine trinque avec ses parents et ses amis.



Publicité





A LIRE AUSSI : Star Academy : Marine révèle ce que Pierre Garnier lui a conseillé après sa victoire

Star Academy, le replay de la quotidienne du 6 février

Rendez-vous demain à 19h pour suivre la prochaine quotidienne spéciale tournée de la Star Academy. L’émission de ce soir est disponible en streaming sur TF1+ en cliquant ICI.