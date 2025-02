Stéphane Plaza : l’animateur condamné à la prison avec sursis pour violences conjugales

Publicité





Ce mardi 18 février 2025, l’animateur et agent immobilier Stéphane Plaza a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à un an de prison avec sursis pour « violences habituelles par concubin » envers deux de ses anciennes compagnes. Les avocats de l’animateur ont déjà annoncé que Stéphane Plaza allait faire appel de cette condamnation.











Publicité





Les faits reprochés, survenus entre 2018 et 2022, incluent des actes de violence physique et psychologique, tels que des coups, des humiliations publiques et des torsions de doigts ayant entraîné des luxations. Lors de l’audience, le parquet avait requis 18 mois de prison avec sursis et une amende de 10 000 euros.

Tout au long du procès, Stéphane Plaza a nié les accusations portées contre lui, affirmant notamment que certaines actions étaient des « blagues » ou résultaient de sa maladresse due à une dyspraxie. Malgré ses dénégations, le tribunal a estimé que les preuves étaient suffisantes pour prononcer la condamnation.

Cette affaire avait débuté en septembre 2023, suite à la publication de témoignages par Mediapart, entraînant l’ouverture d’une enquête par le parquet de Paris. À ce jour, la chaîne M6, avec laquelle Stéphane Plaza est sous contrat jusqu’en 2028, n’a pas annoncé de décision quant à la poursuite de leur collaboration.



Publicité