Un Si Grand Soleil du 28 février : Liam en prison, Thaïs craque (résumé épisode 1588 en avance)

Un si grand soleil du 28 février 2025, spoiler résumé de l’épisode 1588 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 28 février 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Thierry se rend au garage de Liam et il récupère le micro. Pendant ce temps là, Thaïs raconte tout à Louis au téléphone. Elle a peur que ses collègues découvrent leur relation, elle pourrait être virée ! Louis pense que si Liam la couvre ça ira. Thaïs a peur quand même, Louis lui conseille de prendre les devants en parlant à ses collègues.

Claudine est avec Dimitri, qui a commencé ses tig à l’entretien de l’aquarium de Montpellier. Elle recommande à Dimitri d’être irréprochable jusqu’au procès.



Victor appelle Claire pour l’inviter à une soirée paella aux Sauvages ce soir. Elle ne peut pas, Victor lui demande ce qu’elle a prévu mais elle refuse de lui dire. Victor dit à Emma qu’il est persuadé qu’elle lui ment. Emma pense qu’elle a peut être rencontré quelqu’un, Victor n’y croit pas.

A l’aquarium, Belmont travaille aussi à l’aquarium. Il propose à Dimitri d’aller boire un coup mais Dimitri dit qu’il a du boulot.

Liam dit tout à la police, en présence de Johanna, son avocate. Il lui parle des vols et de son acheteur. Johanna fait remarquer qu’il collabore pleinement. Elise annonce que son domicile et son garage vont être perquisitionnés. Il retourne en cellule. Thaïs demande à parler à Elise mais elle part au garage… Thierry insiste il doit parler à Thaïs. Il la prend à l’écart pour lui dire qu’elle ne doit pas parler à Elise. Thierry lui dit qu’ils n’ont aucune preuve, et il a récupéré le téléphone de Liam pour la protéger. Elise hallucine mais le remercie.

Elise et Alex expliquent à Becker que Liam a tout avoué. La perquisition n’a pas donné grand chose et ils n’ont pas trouvé son téléphone. Il refuse de donner son numéro. Becker dit qu’ils ont tout ce qu’il faut, ils le défèrent.

Claire parle encore Myriam dans la rue. Elle lui conseille d’avancer, d’arrêter de vivre dans le passé. Claire lui demande ce qu’elle en pense pour le poste au lycée, elle lui dit que c’est une bonne chose. Claire se rend à l’aquarium de nuit après la fermeture mais Dimitri est là… Il la surprend et veut appeler la police. Claire lui dit que ça ne servirait à rien, elle est juste adepte d’urbex. C’est la première fois qu’elle se fait choper. Dimitri lui dit qu’il est là pour ses tig, il a volé des chiens. Elle le remercie de ne pas avoir appelé la police, elle a aimé discuté avec lui… Il lui propose de revenir pour une visite VIP.

Elise demande à Thaïs d’escorter Liam jusqu’au véhicule qui va l’emmener en prison. Ils ne se disent pas un mot. Dans les vestiaires, elle retrouve Elise. Elle lui demande de quoi elle voulait lui parler, Elise lui dit que c’est réglé elle en a parlé à Thierry. Elise la félicite pour sa réaction au cours de l’intervention. Sans elle, Liam aurait filé. Elle lui propose d’aller boire un verre pour fêter ça, Thaïs décline. Quand Elise s’en va, elle fond en larmes.

