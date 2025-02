Vaimalama Chaves accusée de mentir, elle sort du silence : « C’est dur, ce n’est pas juste »

Publicité





La pétillante Vaimalama Chaves, Miss France 2019, voyage depuis plusieurs mois seule à l’autre bout du monde. La jeune femme partage son périple sur Instagram mais depuis quelques jours, elle a été bien silencieuse. Et pour cause, elle a du faire face à une vague de haine suite à la publication du bloggeur Aqababe, qui l’accusait de mentir.





Il a publié une vidéo de Vaimalama récupérant un appareil photos des mains d’un inconnu, affirmant qu’elle ne voyageait pas seule et qu’elle était avec son nouveau mec : « L’ancienne Miss France Vaimalama Chaves nous fait croire sur ses réseaux qu’elle voyage seule en Colombie malheureusement une de mes sources est présente sur place et l’a spotted avec son chéri« .







Une vidéo évidemment reprise par de nombreux médias, qui n’ont pas jugé bon de vérifier. D’autant que rien ne prouvait sur cette vidéo que l’ancienne Miss France soit en couple. Elle est finalement sortie du silence hier sur Instagram, expliquant le mal que lui avait fait ce buzz et les nombreux messages reçus.

« Y’a eu du bruit à mon sujet récemment, ça a fait des vagues, suscité des réactions et l’effet de masse a eu raison de moi. Je suis sensible, j’ai eu mal au ventre, je me suis demandé où j’avais fauté mais en vrai, j’ai pas fauté. Je voyage seule. Des fois je rencontre des gens, des fois on fait du chemin ensemble, des fois on ne se rencontre qu’une fois et en fait, ça m’appartient ! » a expliqué Vaimalama Chaves.



« Lorsque Morane (parce que oui je sais qui m’a filmé en scred), Morane l’immorale, Morane la mauvaise, j’ai juré ! J’ai pleuré ! Lorsqu’elle m’a filmé en train de prendre un appareil photo, j’aurai jamais cru que ça remettrait en cause tout mon voyage solo. Est ce que le fait d’être une femme libre est un problème ? Celui de rencontrer des gens librement en est un ? Celui d’être heureuse en est un ? Et là, je reçois encore des messages qui me traitent de menteuse, tandis que ces gens ne me suivent même pas, qu’ils ne me connaissent même pas et qu’ils s’associent a d’autres pour que la portée du message soit plus importante ? C’est dur ! Ce n’est pas juste. C’est seulement douloureux »

Vaimalama a pu compter sur une belle rencontre pour retrouver le sourire et elle continue son beau voyage, en solo.







