13h15 le dimanche du 2 mars : au sommaire aujourd’hui

13h15 le dimanche du 2 mars 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd’hui avec la série intitulée « Jacques Vergès : l’amoral de l’histoire ».





L’émission « 13h15 le dimanche » propose une série inédite en quatre épisodes explorant le mystère qui entoure la vie et les choix de Jacques Vergès, l’un des avocats pénalistes les plus redoutés et controversés du XXe siècle, disparu le 15 août 2013.

Qui se cachait réellement derrière ses lunettes rondes et son sourire énigmatique ? Orateur passionné et militant anticolonial convaincu, ses plaidoiries ont marqué l’histoire française de la seconde moitié du XXe siècle, de de Gaulle à Klaus Barbie, en passant par la guerre d’Algérie.



Né officiellement il y a 100 ans, le 5 mars 1925, peut-être en Thaïlande, Jacques Vergès n’a eu de cesse de brouiller les pistes. Comment distinguer le vrai du faux chez cet homme aux multiples facettes ? Comment a-t-il évolué du gaullisme à la défense d’un criminel nazi ? Huit ans de disparition, une succession de contradictions et de mystifications, des clients sulfureux : défendait-il des idéaux ou servait-il son propre intérêt ?

Février 2013, Paris, rue de Vintimille. Un inconnu en noir s’introduit dans un immeuble haussmannien. Une lumière s’allume. Jacques Vergès, 88 ans, l’attendait, un cigare à la main et un sourire aux lèvres. Insomniaque, il aimait raconter son histoire, celle d’un homme engagé dans la Résistance, puis avocat du FLN et des grandes causes explosives du XXe siècle.