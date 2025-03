Publicité





20h30 le dimanche du 9 mars 2025 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Qui sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 20h30 le dimanche » du 9 mars 2025 : les invités

L’Interview : Le retour de Donald Trump à la présidence a bouleversé un équilibre géopolitique déjà fragile. Face aux tensions persistantes en Ukraine et au Proche-Orient, quelle sera la réponse de l’Europe ? Emmanuel Macron évoque désormais une « menace russe ». Jean-Yves Le Drian, ancien ministre des Affaires étrangères et de la Défense, apportera son éclairage et son expertise sur ces enjeux cruciaux.

Face à l’écran : Habitué aux rôles de figures politiques à l’écran (Diplomatie, Une affaire d’État, Le Grand Jeu…), André Dussollier revient d’une tournée à travers la France avec sa pièce Sens dessus dessous. Sur scène, il donne vie aux textes de ses auteurs favoris – Victor Hugo, Charles Baudelaire, Sacha Guitry et Louis Aragon. Pour cet amoureux des mots, c’est une manière de célébrer leur pouvoir, tout en rendant hommage aux comédiens et réalisateurs qui ont marqué sa carrière.



Publicité





La littérature pour tous : La lecture est essentielle dès le plus jeune âge. Joël Dicker viendra présenter la 4ᵉ édition du quart d’heure de lecture national, qui débute le 11 mars. Connu pour ses thrillers haletants, l’écrivain explore un tout autre registre avec son nouveau livre familial, La très catastrophique visite du zoo.

Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV