C à vous du 11 mars 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 11 mars 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mardi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Europe de la défense, réarmement, droits de douane et taxes sur les entreprises françaises Guillaume Faury, Président Exécutif d’Airbus, est l’invité de C à vous

🔵 Recrudescence de la rougeole : peut-on parler d’une épidémie ? On reçoit Agnes Buzyn, médecin et ancienne ministre des Solidarités et de la Santé (2017-2020), conseillère maître à la Cour des comptes et présidente du think thank “Évidences”



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Benjamin Chrétien, chef de l’hôtel-restaurant “Les Hautes Roches”, à Rochecorbon (Indre-et-Loire)

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Les Bodins pour leur film “Les Bodin’s partent en vrille” en salle le 19 mars

🔵 Dans la Suite de C à vous : Augustin Trapenard pour son émission “La grande librairie célèbre la lecture” ce mardi soir sur France 5; et Lucien Jean-Baptiste, acteur et réalisateur, pour la série “Joseph” diffusée sur TF1

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 11 mars 2025 à 19h sur France 5.