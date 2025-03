Demain Nous Appartient spoiler : Bart et Valentine en couple ? (vidéo épisode du 5 mars)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Bart et Valentine sont-ils entrain de tomber amoureux dans votre série de TF1 « Demain nous appartient » ? Dans quelques jours, Bruno et Sylvain vont se mettre en tête de les caser ensemble !











Au Spoon, la rumeur enfle : Bart Vallorta et son employée, Valentine Ribeiro, seraient bien plus que de simples collègues ! Entre échanges complices, compliments et regards évocateurs, il n’en fallait pas plus pour que Bruno, Mona et Sylvain jouent les entremetteurs.

Mais cette effervescence ne semble pas ravir les principaux concernés, visiblement mal à l’aise. Décidé à clarifier la situation, Bart vient voir Valentine au Little Spoon pour mettre les choses au point. Si Valentine affirme qu’il ne se passera rien car il est son patron, Bart semble gêné et pas forcément du même avis… Aurait-il craqué pour Valentine ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1892 du 4 mars 2025 : Bart parle à Valentine

