Demain Nous Appartient spoiler : un grand départ à Sète (vidéo épisode du 12 mars)

Demain nous appartient spoiler – C’est un grand départ qui attend les Roussel la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, la mère d’Audrey va finalement quitter Sète !











Alors que la famille Dumas-Roussel partage un petit-déjeuner empreint de joie et de bonne humeur, Viviane prend la parole pour une annonce importante : elle a décroché un emploi au sein d’une association luttant contre les violences conjugales ! Ses petits-enfants, ravis pour elle, l’encouragent avec enthousiasme. Mais elle leur explique que le poste se trouve à Perpignan, elle a déjà accepté et elle doit quitter Sète dès la fin d’après-midi ! Pour Audrey, ce départ soudain est un crève-cœur, et les adieux s’annoncent compliqués. Mais Viviane est prête pour une nouvelle vie !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1898 du 12 mars 2025 : Viviane quitte Sète

