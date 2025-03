« Et pour quelques dollars de plus » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 3 (7 mars 2025)

Publicité





« Et pour quelques dollars de plus » : histoire et interprètes du film de France 3 ce soir, vendredi 7 mars 2025 – Ce vendredi soir à la télé, France 3 rediffuse une énième fois le film culte « Et pour quelques dollars de plus ». Un western incontournable signé Sergio Leone avec l’excellent Clint Eastwood.





A voir ou à revoir ce soir dès 21h05 sur France 3.







« Et pour quelques dollars de plus » : le synopsis

Le colonel Mortimer et un énigmatique inconnu, dont l’identité reste un mystère, sont deux chasseurs de primes sur la trace du même hors-la-loi. Lorsqu’ils se croisent, ils choisissent d’unir leurs forces pour capturer le redoutable Indien, l’un des criminels les plus recherchés de l’Ouest. Ce dernier prépare un audacieux braquage de la banque d’El Paso, dont les coffres regorgent d’or. Pour le stopper, l’étranger tente d’infiltrer son gang.

Interprètes et personnages

Clint Eastwood (le Manchot), Lee Van Cleef (le Colonel), Gian Maria Volonté (l’Indien), et Joseph Egger (le prophète)



