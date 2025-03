« Hudson & Rex » du 16 mars : les épisodes ce soir sur France 3 (saison 6)

Publicité





« Hudson & Rex » du dimanche 16 mars 2025 – France 3 débute la diffusion de la saison 6 votre série « Hudson & Rex » ce dimanche soir, avec au programme encore une fois pas moins de quatre épisodes inédits à la suite.





A découvrir sur France 3 dès 21h05 ou en avant-première puis replay sur France.TV.







« Hudson & Rex » du dimanche 16 mars 2025

Épisode 1 : Le bateau fantôme

Le capitaine Archie et sa fille Shawna organisent des croisières pour observer les baleines. Un jour, leur bateau quitte le port comme d’habitude pour une excursion, mais revient vide. Que s’est-il passé ? Où ont disparu l’équipage et les deux couples de touristes qui étaient à bord ?

Épisode 2 : Dernière bataille

Un cambriolage a lieu dans une maison en vente à l’est de Saint John. En arrivant sur place, Charlie et Rex découvrent une agente immobilière bâillonnée et ligotée. Elle raconte que ses deux agresseurs, un homme et une femme se faisant passer pour des acheteurs potentiels, lui ont volé des bijoux précieux ainsi qu’une grosse somme d’argent.



Épisode 3 : Les murs ont des oreilles

Brooke Weaver, une podcasteuse non voyante spécialisée dans les affaires criminelles, arrive à Saint John pour enquêter sur une série de meurtres commis sur l’île des années plus tôt. Le soir de son installation à l’hôtel, alors qu’elle enregistre l’introduction de son nouvel épisode, elle surprend une violente dispute dans la chambre voisine. Le silence qui s’ensuit lui fait comprendre qu’un meurtre vient d’être commis.

Épisode 4 : Assurance tous risques

Charlie et Rex se retrouvent pris en otage dans une compagnie d’assurance par un homme armé et cagoulé, aux côtés de plusieurs employés. À l’extérieur, Sarah est rongée par l’inquiétude. Le preneur d’otages, un jeune homme fragile influencé par la mouvance masculiniste, cherche à se venger de son ancienne supérieure, responsable de son licenciement.

Avec John Reardon (Lieutenant Charlie Hudson), Mayko Nguyen (Sarah Truong), Kevin Hanchard (Commandant Joseph Donovan), Justin Kelly (Jesse Mills), Diesel vom Burgimwald (Rex)

« Hudson & Rex » mènent l’enquête ce soir dès 21h10 sur France 3.