Ici tout commence du 5 mars : pourquoi Rose protège-t-elle Ferdinand ? (résumé + vidéo épisode 1125 en avance)

Ici tout commence du 5 mars 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1125 – Pourquoi Rose protège-t-elle Ferdinand dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Ce soir et alors qu'Enzo a démissionné, Marc se pose des questions mais Rose se braque et campe sur ses positions !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 5 mars 2025 – résumé de l’épisode 1125

Enzo a décidé de quitter son poste de co-directeur du master, laissant Rose Latour désemparée face à cette décision. Pour Marc, la seule façon de le faire revenir serait d’exclure Ferdinand Castelmont de l’Institut. Pourtant, Rose paraît totalement opposée à cette idée… Marc ne comprend pas pourquoi elle préfère à perdre son binôme pour un élève qu’elle connaît à peine. Rose se braque et commence à s’énerver. Quel est son lien avec Ferdinand pour qu’il la fasse chanter comme ça ?

Pendant ce temps là, Ferdinand ne lâche pas Constance Teyssier, tandis que Gaëtan se retrouve en difficulté. De son côté, Olivia provoque une scène en plein cours.



Ici tout commence du 5 mars 2025 – extrait vidéo

