Ici Tout Commence spoiler : la cohabitation se complique à la ferme ! (vidéo épisode du 12 mars)

Publicité





Ici tout commence spoiler – A la ferme Angeline, Coline doit cohabiter avec deux de ses professeurs dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, la situation va devenir pesante pour la jeune femme, qui va craquer !











Publicité





En effet, alors qu’elle déjeune sur le pouce et tardivement, Coline doit faire face aux critiques successives de Stanislas, et d’Alice ! Stanislas lui reproche sa façon de découper le fromage et Alice la façon dont elle a fait la pâte de sa quiche… Résultat, Coline finit par péter un cable : elle n’a pas à se justifier de ce qu’elle fait chez elle !

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : la stratégie de Teyssier face à Ferdinand ! (vidéo épisode du 11 mars)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1130 du 12 mars 2025, Coline pète un cable

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.