Ici Tout Commence spoilers : Thelma dans la tourmente, les résumés jusqu’au 28 mars 2025

Publicité





Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 28 mars 2025 – Que va-t-il se passer dans les prochaines semaines dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, c’est le moment ! Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 24 au vendredi 28 mars 2025.











Publicité





On peut déjà vous dire que dans deux semaines, Thelma va être dans la tourmente. A l’institut, la jeune femme se met tout le monde à dos tandis que Teyssier la fait avouer. Quant à Gaspard et Cléo, rien ne va plus entre eux !

Quant à Tom, il décide de relancer sa vie amoureuse.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 24 au 28 mars 2025

Lundi 24 mars 2025 (épisode 1138) : Face à Teyssier, Thelma crache le morceau. A la ferme, Angèle voit grand. De son côté, Tom se relance sur le marché.



Publicité





Mardi 25 mars 2025 (épisode 1139) : Au Click & Collect, Thelma s’attire les foudres de la promotion. Soufflé par Mehdi, Lionel tombe des nues. Tom fait le lover.

Mercredi 26 mars 2025 (épisode 1140) : Confrontée par Teyssier, Thelma passe à la caisse. En service, Lionel retourne sa veste. De son côté, Carla fait cavalier seul.

Jeudi 27 mars 2025 (épisode 1141) : A L’institut, Thelma règle ses comptes. Gaspard et Cléo sont à couteaux tirés. A la coloc, Carla et Vic se serrent les coudes.

Vendredi 28 mars 2025 (épisode 1142) : A L’institut, Thelma roule tout le monde dans la farine. Gaspard et Cléo cassent du sucre sur le dos de Leroy. Avec Carla, Vic se prend au jeu.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoiler : la stratégie de Teyssier face à Ferdinand ! (vidéo épisode du 11 mars)

Ici tout commence spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Ici tout commence » :

du 10 au 14 mars 2025 en cliquant ICI

du 17 au 21 mars 2025 en cliquant ICI

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici