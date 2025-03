« Joseph » du 27 mars 2025 : le final de la saison 1 ce soir sur TF1

Publicité





Joseph, vos épisodes inédits du jeudi 27 mars 2025 – Ce jeudi soir à la télé, TF1 termine ela diffusion de la saison 1 de la série « Joseph, la crème de la crim' » avec Lucien Jean-Baptiste. Au programme aujourd'hui, les deux derniers épisodes inédits.





A suivre sur TF1 dès 21h10







Votre épisode du 27 mars 2025

Épisode 5 « Sonate funèbre » : Tristan, violoniste dans un orchestre symphonique, est déchiré entre son amour pour Lise, enceinte de lui, et l’emprise toxique de sa femme, Solène. Lorsque Lise choisit de le quitter et d’interrompre sa grossesse, il bascule dans le désespoir. Troublé par un récent cambriolage, il y voit une opportunité : assassiner Solène et déguiser son crime en accident…

Épisode 6 « D’autres vies que les nôtres » : Jean-Pierre, fondateur passionné d’une association de reconstitution historique, est sur le point d’inaugurer son écomusée du XVIIᵉ siècle. Mais lorsque André, le trésorier, met au jour ses détournements de fonds, son rêve menace de s’effondrer. Prêt à tout pour protéger son projet, Jean-Pierre élabore un plan machiavélique : éliminer André lors d’une répétition de spectacle…



« Joseph, la crème de la crim’ » : présentation de la série

Difficile d’éprouver la moindre méfiance en rencontrant Joseph pour la première fois. Son enthousiasme contagieux, sa sympathie instinctive et son habitude de dévoiler sans filtre les désordres de sa vie privée le rendent immédiatement attachant. À cela s’ajoutent certains préjugés liés à sa couleur de peau, qui renforcent son apparente innocence. Un atout précieux lorsque, comme Joseph, on est chargé de résoudre des affaires de meurtre…

Personnages et interprètes

Avec : Lucien Jean-Baptiste (Joseph), Dounia Coessens (Adèle Novak), Claire Borotra (Sandra), Firmine Richard (Siméonie)