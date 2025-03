Koh-Lanta du 18 mars 2025 : un abandon et 2 éliminés ce soir dans l’épisode 4 ? (VIDÉO)

Publicité





« Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres », épisode 4 du mardi 18 mars 2025 – Après l’élimination de Christian chez les Verts la semaine dernière, place à l’épisode 4 de « Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres ».





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 et comme toujours en streaming vidéo puis replay sur TF1+.







Publicité





Koh-Lanta du 18 mars 2025, présentation de l’épisode 4

Ce soir, les tensions ne retombent pas au sein des quatre tribus. Les nerfs seront encore mis à rude épreuve, seuls les plus valeureux résisteront ! Face à la faim et aux très difficiles conditions de vie, un naufragé va baisser les bras ! Il va y avoir un abandon et surprise sur l’épreuve d’immunité : Denis annonce qu’il n’y aura pas un mais deux conseils et donc deux éliminés !

VIDÉO Koh-Lanta la bande-annonce de l’épisode 4 du 18 mars