« Le combat d’Alice » : le téléfilm inédit ce soir sur France 2 (26 mars 2025)

« Le combat d’Alice » au programme TV du lundi 26 mars 2025 – Ce lundi soir à la télé, France 2 diffuse le téléfilm inédit « Le combat d’Alice ». Inspirée du roman « 8865 » de Dominique Legrand (éditions Hugo Publishing), cette fiction suit le combat d’Alice, dont l’engagement militant contre la maltraitance animale devient une quête viscérale et bouleversante.





A suivre dès 21h10 sur France 2 ou en avant-première puis replay sur France.TV







Le combat d’Alice, présentation

Marquée par le décès de sa mère deux ans plus tôt, Alice, 16 ans, est exclue du lycée et envoyée par son père, Joscelin, chez ses grands-parents à la campagne. Là-bas, elle s’attache à un jeune veau, avant de réaliser qu’il est destiné à l’abattoir. Déterminée à le sauver, elle rejoint un groupe de militants et s’engage avec toute la fougue de son âge. Sans le savoir, cette lutte contre la souffrance animale pourrait devenir le chemin de sa propre reconstruction et d’une possible réconciliation avec son père…

Le casting

Avec Nicolas Gob (Joscelin), Lucy Loste Berset (Alice), Carole Bianic (Isabelle), Luce Mouchel (Monique), Pasquale d’Inca (Bernard).



