Les 12 coups de midi du 8 mars : plus que 19 cases sur l’étoile mystérieuse, découvrez qui est derrière !

Les 12 coups de midi du 8 mars 2025, 526ème victoire d’Emilien – Plus que 19 cases sur l’étoile mystérieuse dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Alors qu’Emilien a signé une nouvelle victoire ce samedi, il a buté sur une question du Coup de Maître et a remporté 2.000 euros à partager.











Les 12 coups de midi du 8 mars, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?

Emilien voit sa cagnotte atteindre l’incroyable total de 2.116.516 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, de nombreux indices : un paysage de savane au Kenya, un gant de baseball, un jeu de cartes, une machine à écrire, un chapeau de cowboy, des jumelles avec écrit « CIA », et une voiture ancienne : une Ford Model T. Emilien a proposé le nom de Kevin Costner, qui collait bien avec les indices, mais c’est raté !

Derrière cette étoile, on pense toujours qu’il devrait s’agir de Robert Redford :

– Jumelles / CIA → Il joue un espion de la CIA dans Les Trois Jours du Condor (1975).

– Savane au Kenya → Il tient le rôle principal dans Out of Africa (1985), qui se déroule au Kenya.

– Gant de baseball → Il joue dans Le Meilleur (The Natural, 1984), un film sur le baseball.

– Jeu de cartes → Il est célèbre pour L’Arnaque (The Sting, 1973), un film sur des arnaqueurs qui manipulent des parties de cartes.

– Machine à écrire → Peut évoquer Les Hommes du président (All the President’s Men, 1976), où il incarne un journaliste enquêtant sur le scandale du Watergate.

– Chapeau de cowboy → Il a joué dans plusieurs westerns, notamment Butch Cassidy et le Kid (1969).

– La Ford Model T → véhicule qui apparait dans Out of Africa (1985)

Noms déjà proposés : Gina Ortega, Billie Eilish, Emma Watson, Selena Gomez, Jean Reno, Kevin Costner



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 8 mars

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce samedi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+