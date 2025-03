Les apprentis aventuriers du 18 mars : quelle équipe va être éliminée ? (résumé, spoiler + replay épisode 37)

Publicité





Les apprentis aventuriers, résumé détaillé de l’épisode 37 du mardi 18 mars 2025 – C’est parti pour l’épisode 37 de la saison 8 du jeu de télé-réalité « Les apprentis aventuriers » sur W9. On retrouve les aventuriers alors que Laurent annonce que Valentin remporte le parcours du combattant et l’épreuve des perles avec un temps de 4min !











Les violets remportent donc la protection de Laurent ainsi que 40 perles. A la seconde place, les bleus remportent 30 perles. A la 3ème place, les rouges remportent 25 perles. A la 4ème place, les gris remportent 15 perles. A la 5ème place, les oranges ont 10 perles. Et à la dernière place, aucune perle pour les roses.

Les gris et les roses vont donc devoir aller en duel le lendemain. Une équipe regagnera l’aventure et l’autre sera éliminée ! Et pour les finalistes, il y aura une épreuve spéciale avec à la clé, une place de finaliste validée !

De retour sur la plage, Colette a la mauvaise surprise de voir qu’Enzo n’est pas rentré. Dans la jungle, Hillary n’a pas apprécié les mots de Giovanni, qu’elle a trouvé injuste. Et il est incapable de s’excuser !



Sur la plage, les bleus se disputent encore et l’ambiance est clairement tendue. Et une dispute éclate entre Jean-Pascal et Rémy ! Colette se couche avec l’espoir d’une bonne nouvelle concernant Enzo. De son côté, Delphine annonce à Jean-Pascal qu’elle pense qu’elle est enceinte ! Ça lui parait fou mais Delphine veut demander à faire un test.

Dans la jungle, c’est l’heure de l’épicerie. Tout le monde se met d’accord pour acheter de quoi bien manger !

SPOILER Enzo va-t-il revenir ? Quelle équipe sera éliminée ?

Dans l’épisode de demain, Enzo va revenir avec Laurent. Et le médecin a décidé qu’il devait abandonner ! Il entraine Colette dans sa chute. Laurent va donc se rendre dans la jungle et annoncer l’abandon des rouges. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y aura donc pas d’épreuve éliminatoire ! Le duel est annulé et il va y avoir une épreuve pour rejoindre la plage des finalistes.

Les apprentis aventuriers, le replay du 18 mars

Si vous avez manqué l’épisode 37 ce mardi 18 mars 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 19 mars à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 38.