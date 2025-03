Mort du réalisateur Yves Boisset à 86 ans

Publicité





Le monde du cinéma français est en deuil : Yves Boisset, réalisateur engagé et figure emblématique du septième art, est décédé ce lundi 31 mars 2025 à l’âge de 86 ans, selon une annonce faite par sa famille à l’Agence France-Presse.











Publicité





Né le 14 mars 1939 à Paris, Yves Boisset a débuté sa carrière en tant qu’assistant réalisateur avant de se lancer dans la réalisation de courts métrages. Il s’est rapidement distingué par son approche audacieuse, abordant des sujets sensibles et controversés tels que la guerre d’Algérie dans « R.A.S. » (1973), l’affaire Ben Barka dans « L’Attentat » (1972) ou encore le racisme ordinaire dans « Dupont Lajoie » (1975). ​

Son œuvre est marquée par une volonté constante de dénoncer les abus de pouvoir et les injustices sociales, tout en proposant des récits captivants et accessibles au grand public. Parmi ses films les plus notables figurent « Le Juge Fayard dit ‘le Shériff' » (1977), qui explore les collusions entre milieux politiques et criminels, et « Le Prix du danger » (1983), une critique acerbe de la téléréalité et de la société du spectacle. ​

En plus de sa carrière cinématographique, Yves Boisset s’est consacré à la télévision à partir des années 1990, réalisant des œuvres historiques telles que « L’Affaire Seznec » (1993), « Jean Moulin » (2002) et « L’Affaire Salengro » (2009). Son engagement en faveur de la vérité et de la justice a fait de lui l’un des cinéastes les plus censurés de la Ve République. ​



Publicité





Yves Boisset laisse derrière lui une filmographie riche et engagée, témoignant de son courage à aborder des thèmes sensibles et de sa détermination à utiliser le cinéma comme un outil de réflexion et de contestation sociale.​