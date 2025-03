Plus belle la vie spoiler : Yolande se laisse piéger... (12 mars 2025)

Publicité





Yolande va se faire piéger demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du mercredi 12 mars 2025, Lamaury se montre finalement beaucoup plus fort que ce que Jennifer et Barbara pensaient… Elles l’ont sous-estimé et ne se doutent pas qu’il a une complice !











Publicité





En effet, Lamaury retrouve Yolande pour lui parler de sa proposition de viager et il en profite pour la faire beaucoup se confier… Résultat, Yolande se laisser aller à de nombreuses confidences sur Jocelyn.

Et Yolande ne se méfie pas quand elle reçoit des sms d’une certaine Mélusine, une voyante qui assure communiquer avec les défunts… Yolande fonce à son cabinet et celle-ci lui parle de Jocelyn, qui aurait quelque chose à lui dire ! Yolande tombe dans le panneau et risque bien de faire échouer le plan de Jennifer et Barbara…

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Babeth de retour, Djawad sur le départ, les résumés jusqu’au 28 mars 2025



Publicité