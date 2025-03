« Qui veut être mon associé ? » du 12 mars 2025 : les entrepreneurs ce soir sur M6 (épisode 6)

Publicité





« Qui veut être mon associé ? » du 12 mars 2025, les entrepreneurs de ce soir

TRIBEE

Il y a cinq ans, Cécile a quitté son poste de DRH pour se consacrer pleinement à Tribee, une plateforme solidaire qui réinvente la cagnotte en ligne. Plutôt que de prélever des commissions, Tribee reverse 5 % du montant collecté à une association choisie. Contrairement aux plateformes traditionnelles, aucun frais n’est retenu : son modèle économique repose uniquement sur les pourboires laissés par les utilisateurs. Depuis janvier 2023, plus de 1,8 million d’euros ont ainsi été redistribués aux associations partenaires.

KIVALA

Dès l’annonce du nom de son entreprise, Jonathan capte l’attention des investisseurs. Avec Kivala, il répond à une problématique majeure : la sécurité des immeubles face à la diffusion massive de codes d’accès. Sa solution ? Des codes à usage unique générés en temps réel via smartphone, couplés à un système d’interphonie visio mobile. Plus sûr, plus pratique et jusqu’à trois fois moins cher que les solutions classiques, Kivala ambitionne de transformer la gestion des accès en milieu urbain.



EXPLORZ

Ancien directeur technique de Station F et formé à l’École 42, Alexandre Pages a relevé un nouveau défi en lançant Explorz. Cette application mobile innovante veut remettre le monde réel au cœur du jeu. Grâce à la géolocalisation et à l’intelligence artificielle, chaque rue devient un terrain d’exploration grandeur nature. Finis les écrans interminables : avec Explorz, l’aventure se vit dehors !

COSMOS

Léo Ravillion, entrepreneur visionnaire, révolutionne le marché des boissons avec Cosmos, une start-up marseillaise spécialisée dans les shots fonctionnels bio, 100 % “made in France”. Après plus de deux ans de recherche et développement, il a mis au point une boisson énergisante saine et naturelle. Son objectif : proposer une alternative bien-être qui booste l’énergie, renforce l’immunité et accompagne un mode de vie dynamique.

BOARDING RING

Deux ans après leur premier passage devant les investisseurs, Antoine et Renaud Jeannin reviennent avec une nouvelle avancée pour Boarding Ring, leur solution contre le mal des transports. Leur dernier-né, Boarding Light, est un système d’éclairage dynamique testé par la Marine Nationale pour prévenir les troubles liés aux déplacements. Cette fois, ils sont prêts à s’imposer comme la référence mondiale. Reste à savoir si les investisseurs embarqueront avec eux !

BAÛBO

Depuis 2018, Bethsabée et Cécilia brisent les tabous et repensent le bien-être intime avec Baûbo, une marque engagée qui propose des soins naturels, bio et éco-conçus. Apaisants et hydratants, leurs produits accompagnent les femmes à toutes les étapes de leur vie et conviennent aussi aux hommes. Certifiée B Corp, Baûbo s’est imposée comme une référence du soin intime clean et inclusif, alliant innovation et respect de la planète.

CARTAGE

Oscar et Raphaël, deux amis devenus associés, ont fondé Cartage en 2022 pour répondre à un besoin qu’ils ont eux-mêmes rencontré : assurer une voiture à la journée, simplement et à moindre coût. Leur start-up propose la première assurance flexible dédiée au partage de véhicules entre particuliers. Pour 5 € par jour, il est possible d’emprunter une voiture en toute sécurité grâce à une souscription rapide et 100 % en ligne.

LE BEAU THÉ

Marcellin et Thuy Vy réinventent l’expérience du thé avec Le Beau Thé, une marque qui allie qualité biologique et personnalisation. Leur concept unique en Europe propose des sachets de thé sur-mesure, adaptés aux particuliers pour des cadeaux originaux, aux entreprises pour des goodies uniques, et à l’hôtellerie pour une offre raffinée. Au-delà du goût, ils mettent un point d’honneur à allier plaisir, artisanat et engagement social.

