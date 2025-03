Rugby Top 14 : suivre le match Bayonne / Clermont en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Rugby Top 14 – suivre la rencontre Bayonne / Clermont en direct, live et streaming, c’est le match de rugby à ne pas rater ce soir sur Canal+ ! Suite et fin de la 18ème journée de la saison de Top 14 ce dimanche soir, Bayonne affronte Clermont-Auvergne.





Un match de rugby à suivre à 21h sur Canal+ en direct, coup d’envoi à 21h05.







Ce dimanche 2 mars 2025 à 21h05, l’Aviron Bayonnais affronte l’ASM Clermont Auvergne au stade Jean-Dauger, en clôture de la 18e journée du Top 14. Cette rencontre est cruciale pour les deux équipes dans la course au top 6 du championnat.

Les Bayonnais, invaincus à domicile cette saison, comptent sur leur forteresse pour consolider leur position au classement. De leur côté, les Clermontois cherchent à rebondir après des performances en demi-teinte à l’extérieur. Le match promet donc d’être disputé et déterminant pour la suite de la saison des deux clubs.



Bayonne / Clermont la composition des équipes

Le XV de départ de l’Aviron Bayonnais : 15. Tiberghien ; 14. Mousquès, 13. Maqala, 12. Tuilagi, 11. Carreras ; 10. Segonds, 9. Rouet ; 7. Capilla, 8. Cassiem, 6. Bruni ; 5. Paulos, 4. Iturria (cap.) ; 3. Tagi, 2. Bosch, 1. Cormenier.

Remplaçants : 16. Martin, 17. Scholtz, 18. Moon, 19. Bourdeau, 20. B. Germain, 21. Mori, 22. Spring, 23. Tatafu.

Le XV de départ de Clermont-Auvergne : 15. Hamdaoui ; 14. Delguy, 13. Belaubre, 12. Simone, 11. Fall ; 10. Urdapilleta, 9. Bézy (cap.) ; 7. Kremer, 8. Sowakula, 6. Fischer ; 5. Ceyte, 4. Yato ; 3. Montagne, 2. Fainga’a, 1. Falgoux.

Remplaçants : 16. Massa, 17. Frisach, 18. Ojovan, 19. Lanen, 20. Simmons, 21. Hemery, 22. Jauneau, 23. Belleau.

Bayonne / Clermont en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h05. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Et si vous n’y avez pas accès, suivez le score en temps réel et le résultat final sur le site du Top 14.

Bayonne / Clermont, 18ème Journée du Top 14, un match évènement à suivre ce soir sur Canal+.