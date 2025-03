Rugby Tournoi des Six Nations : suivre Ecosse / Pays de Galles en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Rugby – Tournoi des Six Nations suivre Ecosse / Pays de Galles, live et streaming. La 4ème journée du tournoi des Six Nations se poursuit cet après-midi après la large victoire du XV de France face à l’Irlande. L’Ecosse affronte le Pays de Galles.





Une rencontre à suivre en direct sur France 2 à partir de 17h35 ce samedi 8 mars 2025. Coup d’envoi à 17h45.







Aujourd’hui, l’Écosse et le Pays de Galles s’affrontent dans le cadre du Tournoi des Six Nations 2025 au Scottish Gas Murrayfield Stadium d’Édimbourg. Le coup d’envoi est prévu à 17h45 CET.

Les deux équipes cherchent à améliorer leur position dans le tournoi. L’Écosse, après des performances en demi-teinte, vise une place dans le top deux, tandis que le Pays de Galles espère stopper sa série de défaites.



Côté écossais, Darcy Graham fait son retour après une blessure à la tête, renforçant ainsi l’attaque. Rory Sutherland est également de retour sur le banc. Le XV de départ comprend notamment Blair Kinghorn, Finn Russell et Jamie Ritchie.

Le Pays de Galles aligne le même XV de départ que lors de leur dernier match contre l’Irlande. Dewi Lake fait son retour sur le banc après une blessure, apportant de l’expérience à l’équipe. Le XV titulaire inclut Blair Murray, Gareth Anscombe et le capitaine Jac Morgan.

Ce match est également l’occasion de disputer la Doddie Weir Cup, en hommage à l’ancien international écossais.

Les compositions des équipes

Le XV de départ de l’Ecosse : 15. Kinghorn, 14. Graham, 13. Jones, 12. Jordan, 11. Van der Merwe, 10. Russell (cocap.), 9. White, 7. Darge (cocap.), 8. Dempsey, 6. Ritchie, 5. Gilchrist, 4. Gray, 3. Z. Fagerson, 2. Cherry, 1. Schoeman.

Remplaçants : 16. Ashman, 17. Sutherland, 18. Hurd, 19. Brown, 20. M. Fagerson, 21. Horne, 22. McDowall, 23. Rowe.

Le XV de départ du Pays de Galles : 15. Murray ; 14. Rogers, 13. Llewellyn, 12. Thomas, 11. Mee ; 10. Anscombe, 9. Williams ; 7. Refell, 8. Faletau, 6. Morgan (cap) ; 5. Jenkins, 4. Rowlands ; 3. John, 2. Dee, 1. Smith.

Remplaçants : 16. Lake, 17. Thomas, 18. Assiratti, 19. Williams, 20. Wainwright, 22. Evans, 23. Roberts.

Ecosse / Pays de Galles en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 17h35. Streaming et live sur france.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel du Tournoi des Six Nations.

Ecosse / Pays de Galles, un match de rugby évènement à suivre cet après-midi sur France 2.