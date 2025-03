TPMP audiences : les chiffres officiels, Cyril Hanouna devant Quotidien !

Publicité





Après la suppression de C8, Cyril Hanouna continue « Touche pas à mon poste » depuis le lundi 3 mars en 100% digital, sur YouTube, Dailymotion, Molotov et les box des fournisseurs internet.





Et si au début on avait que les audiences YouTube, Médiamétrie vient de publier aujourd’hui les premiers chiffres. Et il faut avouer que sans TNT, ils sont très bons !







L’émission complète présentée par Cyril Hanouna a réalisé lundi 1,292 million de téléspectateurs en moyenne (18h45-21h18) et mardi 1,002 million téléspectateurs (18H45-21H13). Sans découpage, TPMP se place donc devant son principal concurrent « Quotidien ».

Lundi, la partie principale (tranche horaire 21h02-21h18) a réalisé 1,564 million de téléspectateurs et signe de belles performances chez les jeunes avec 13% de pda sur les 25-49 ans et 17,9% sur les 15-34 ans. Hier, mardi, la partie principale (tranche horaire 21h02-21h13) a réalisé 1,307 million de téléspectateurs et 11.3% de pda sur les 25-49 ans.



Notez que sur les parties principales, Yann Barthès est loin devant avec « Quotidien » sur TMC.

Source chiffres audiences : Médiamétrie