TPMP, Cyril Hanouna menace Bruno Guillon : « je suis actionnaire de la boite qui produit son jeu » (VIDÉO)

Publicité





C8 ou pas, rien n’a changé sur le plateau de « Touche pas à mon poste ». Cyril Hanouna n’a évidemment pas changé et garde sa ligne de conduite, à savoir s’attaquer à ceux qui ne l’apprécient pas.





Hier en direct sur sa chaîne dédiée, l’animateur de TPMP a répondu à Karine Le Marchand (sans la citer) et à Bruno Guillon, respectivement animateurs sur M6 et Fun Radio, qui ont déclaré qu’ils avaient refusé de faire des photos de rentrée à ses côtés.







Publicité





« J’ai vu qu’il y avait des animateurs qui ne voulaient pas faire de photos avec moi ! Sachez que je déteste les photos et que je n’ai aucune envie de faire de photos avec eux ! Me retrouver avec Bruno Guillon sur une photo, c’est bon, je préfère faire une photo avec mon charcutier » a déclaré Cyril Hanouna, qui n’a pas cité Karine Le Marchand puisqu’il a promis de ne plus parler d’elle depuis ses excuses il y a quelques semaines.

Et non sans égo, il a sévèrement attaqué Bruno Guillon, star de la matinale de Fun Radio et animateur sur France Télévision : « Ils m’ont appelé, ils m’ont supplié de venir sur Fun Radio (…) pour avoir quelqu’un qui porte un peu la station. Il parait que Bruno Guillon ne veut pas faire de photos avec moi ! (…) Faire une photo avec quelqu’un que je ne connais où on va dire ‘qui est le mec à côté d’Hanouna ?’« .



Publicité





« Il a qu’à partir de Fun Radio, on prendra Cauet qui fera certainement des meilleures audiences. Bruno Guillon je savais même pas qui c’était » a-t-il ajouté alors que rappelons-le, Cauet a été évincé d’NRJ après de multiples plaintes pour agressions sur mineures.

Et il n’a pas hésité à le menacer : « Il ne faut pas qu’il oublie un truc, c’est que je suis actionnaire de la boite qui produit son jeu sur France 2 ! (…) Si tu veux un truc dis le mois directement. (…) De toute façon je me demande si tu seras sur la photo »

VIDÉO Cyril Hanouna attaque sévèrement Bruno Guillon