TPMP, YouTube rappelle déjà Cyril Hanouna à l’ordre, il répond : « Je m’en bats les cou*lles de vos histoires »

Seulement trois jours que Cyril Hanouna a débuté une version 100% numérique de « Touche Pas à Mon Poste » (TPMP) sur YouTube, Dailymotion, Molotov et les box des fournisseurs internet. Et alors que l’émission a rassemblé près de 300 000 fans sur YouTube pour la première lundi soir, la plateforme de vidéos de Google a déjà rappelé Cyril Hanouna à l’ordre !











Selon l’Informé, ces remontrances concernant les publicités. TPMP a en effet diffusé ses spots publicitaires directement sur YouTube, ce qui est interdit : « Cette pratique est contraire à nos conditions générales d’utilisation, et nous l’avons signalé à TPMP » a expliqué le porte-parole de YouTube. Un problème réglé depuis.

La plateforme de Google a aussi mis en garde concernant les marques visibles à l’antenne. En effet, lundi, Cyril Hanouna s’est fait plaisir en montrant et en citant de multiples marques à l’antenne pour provoquer l’Arcom, affirmant ne plus en dépendre et être libre. Sauf que YouTube rappelle que ce n’est pas si simple : « Lorsqu’un partenariat existe entre une marque et un YouTubeur, cela doit être mentionné aux internautes. Or, cela n’a pas été le cas« . Sauf que Cyril Hanouna n’a pas reçu d’argent de ces marques, il n’y a donc aucune violation des règles.

Et quand l’Informé a souhaité avoir la réaction de Cyril Hanouna, il a répondu : « Je m’en bats les cou*lles de vos histoires en fait ! Amitiés« .



