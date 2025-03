Tropiques Criminels du 28 mars : votre épisode ce soir sur France 2 (saison 6)

Publicité





Tropiques Criminels du 28 mars 2025 – Ce vendredi soir, France 2 poursuit la diffusion de la nouvelle saison de la série « Tropiques Criminels ». Au programme ce soir, l’épisode 2 de la saison 6.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne puis replay sur France.TV.







Tropiques Criminels du 28 mars 2025 : votre épisode inédit

Épisode 3 – Anse Désert : Les enquêtrices se retrouvent confrontées à une double enquête, mêlant un bébé abandonné et un meurtre dans un club de Bêlé. Aurélien prend en charge le bébé pendant les investigations et noue rapidement un lien fort avec lui. Les deux enquêtes finiront par converger lorsque Mélissa et Gaëlle découvriront leur lien. Avec l’arrêt de travail d’Etcheverry suite à sa blessure, Mélissa assure par intérim la fonction de commissaire et se plonge dans le travail pour échapper à la tristesse liée au départ d’Arnaud. Soucieuse de bien faire, elle se forme au « management bienveillant », une approche qu’elle applique tout au long de l’enquête.

Avec Vanessa Dolmen (Zélie Paulin), Léna Dia (Nina Paulin), Lorène Devienne (Elodie Dupuis), Doré Sowlo (Grégoire Dupuis), Aurélie Schos (Joannie), Jean Gab’1 (Dan Renault), Daniely Francisque (tante Léonie)



Rappel de la présentation de la saison 6

Mélissa file le parfait amour avec Arnaud, jusqu’au jour où celui-ci la demande en mariage. Troublée, elle accepte à une condition : qu’il réussisse un défi qu’elle juge impossible. Mais lorsque Arnaud se retrouve impliqué dans une affaire de meurtre, les certitudes de Mélissa vacillent.

Pendant ce temps, Gaëlle entretient une relation naissante avec Aurélien et s’amuse de son désir de discrétion au travail. Pourtant, après une enquête, Aurélien lui confie son envie de fonder une famille, un projet auquel Gaëlle ne s’était jamais vraiment préparée.

Avec Sonia Rolland (Mélissa Sainte-Rose), Béatrice de La Boulaye (Gaëlle Crivelli), Julien Beramis (Aurélien Charlery), Valentin Papoudof (Philippe Dorian), Stephan Wojtowicz (Commissaire Alain Etcheverry), Guillaume Gabriel (Arnaud), Edouard Montoute (Thibault Lebrac), Meylie Vignaud-Pilarski (Océane), Tya Deslauriers (Thaïs Lafleur)

« Tropiques Criminels », ça continue ce soir à partir de 21h10 sur France 2.