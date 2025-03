« Un squatteur sous mon toit » : votre téléfilm inédit ce 26 mars sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Un squatteur sous mon toit » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 26 mars 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce mercredi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « Un squatteur sous mon toit ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Un squatteur sous mon toit » : l’histoire, le casting

Faith vient de se séparer de son petit ami, Jeremy. Pour alléger ses charges financières, elle décide de louer une chambre dans sa maison. C’est ainsi qu’elle fait la connaissance de Vince James, un jeune avocat en reconversion qui ambitionne de devenir enseignant. Convaincue d’avoir trouvé le locataire idéal – poli, serviable et respectueux – Faith se réjouit de cette colocation.



Mais son soulagement est de courte durée. Très vite, Vince refuse de payer son loyer. Pire encore, son comportement devient menaçant et agressif. Désemparée, Faith réalise que ni la loi ni les autorités ne lui viennent en aide. Déterminée à comprendre qui est réellement cet homme qui vit sous son toit, elle se lance dans des recherches… mais ne trouve aucune trace de lui. Qui est vraiment Vince James ?

Avec : Angela Cole (Faith), Zane Haney (Vince), Taylor Carter (Jaden), Austin Valli (Jeremy)

Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « L’homme qui m’a sauvé la vie ».

« L’homme qui m’a sauvé la vie » : l’histoire et le casting

Eve et James viennent d’ouvrir le Tangata, un restaurant destiné à devenir le nouveau lieu tendance. Leur fille, Grace, gère la communication numérique, tandis que Max, son petit ami, travaille comme serveur. La première semaine se déroule à merveille, et James décide d’inviter un critique gastronomique pour donner un coup de pouce à l’établissement. Grace réussit à convaincre Todd Parker, journaliste pour In Motion News, de venir dîner. La soirée se passe parfaitement jusqu’à ce que Max renverse délibérément de l’eau sur Todd avant de quitter son poste, licencié. La veille, un homme avait agressé Grace en sortant du restaurant, mais heureusement sans gravité. Le lendemain, elle disparaît et est enlevée. Eve alerte immédiatement la police.

Avec : Ashlynn Yennie (Gwen), Wendell Kinney (Johnson), Joe Corzo (Reggie), Alex Trumble (Richard)