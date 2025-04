« Clean » : le final de la série programmée tardivement ce soir sur M6 ! (11 avril)

Publicité





Clean du 11 avril 2025 – Ce vendredi soir, M6 bouleverse sa programmation. Le final de la série « Clean » avec Alix Poisson, Léonie Simaga, et Thaïs Vauquières, est relégué en 3ème partie de soirée, la chaîne ayant choisi de rediffuser le film « Top Gun : Mavericks » pour rendre hommage à Val Kilmer.





Les deux derniers épisodes de votre série seront donc diffusés à partir de 00h45, mais ils sont déjà disponibles sur M6+.







Clean du 11 avril 2025 : vos épisodes inédits

Saison 1 – épisode 3 : Bien que Françoise soit impliquée dans les délits d’initiés orchestrés par Charlant et Marc, Lola convainc Jess et Mina de participer à un nouveau coup audacieux, renforçant ainsi sa crédibilité aux yeux de Marc. Mais la proposition que ce dernier leur soumet sème l’inquiétude chez Jess et Mina, d’autant plus que la banque fait l’objet d’une enquête interne. De son côté, Lola n’a plus le choix : à quelques jours de son audience chez le juge et avec l’annulation de son bail, elle doit impérativement trouver de l’argent.

Saison 1 – épisode 4 : Dans l’espoir de tirer un trait définitif sur ses ennuis, Lola se lance dans un ultime coup d’envergure. Mais les choses se compliquent lorsque Marc et son complice Gilles découvrent sa véritable identité. Bien décidés à mettre la main sur le téléphone de Charlant, qui pourrait les compromettre, ils n’hésitent pas à la menacer. Malgré les tensions récentes, Lola peut encore compter sur le soutien indéfectible de Jess et Mina…



Rappel de la présentation de la série

Lola, agent d’entretien dans une banque, est en pleine bataille judiciaire pour la garde de ses deux filles, menacée par son divorce conflictuel et son endettement persistant. Lorsqu’elle découvre qu’un courtier de l’établissement pratique le délit d’initié, elle y voit une chance inespérée de redresser sa situation financière. Tentée par l’appât du gain, elle décide d’exploiter ces informations privilégiées pour spéculer en bourse, entraînant avec elle deux collègues dans une escroquerie risquée. Mais ce pari audacieux l’oblige à mener une double vie de plus en plus périlleuse…

Le casting

Avec Alix Poisson (Lola), Léonie Simaga (Jess), Thaïs Vauquières (Mina), Rachida Brakni (Françoise Berthier), Omar Mebrouk (Karim), Betina Flender (Alice), Raphaëlle Nourry-Mompez (Zoé), Charles Templon (Antoine Charlant), Sébastien Pouderoux (David), Bruno Sanches (Viktor), Lionel Erdogan (Marc Bessano), Jean-François Cayrey (Benoît), et Stéphan Wojtowicz (Gilles)

Découvrez « Clean » ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur M6+