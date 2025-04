« Fête de famille » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 3 (21 avril)

Publicité





« Fête de famille » de Cédric Kahn, c’est le film rediffusé ce soir sur France 3. Au casting, Catherine Deneuve et Emmanuelle Bercot.





A voir ou à revoir ce soir sur France 3 et sur france.tv







« Fête de famille » : l’histoire

« Aujourd’hui c’est mon anniversaire et j’aimerais qu’on ne parle que de choses joyeuses. » Ce qu’Andréa ignore encore, c’est que l’arrivée inattendue de sa fille aînée, Claire, disparue depuis trois ans et déterminée à récupérer ce qui lui revient, va chambouler la fête et provoquer une véritable tempête familiale.



Interprètes

Dans les rôles principaux : Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne, Cédric Kahn, Luàna Bajrami, Laetitia Colombani, Isabel Aimé Gonzalez Sola…

À propos

Lors de sa sortie en salles, c’était en septembre 2019, ce film n’a que très moyennement convaincu les spectateurs avec seulement 326 169 entrées (source JPO Box-office)

La bande-annonce du film

Voici comme toujours la bande-annonce officielle de votre film.