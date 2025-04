Ici tout commence du 15 avril : Doria inquiète pour Vic (résumé + vidéo épisode 1154 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 15 avril 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1154 – Doria s’inquiète pour Vic après le malaise d’hier soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ».





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 15 avril 2025 – résumé de l’épisode 1154

Doria révise son tout premier cours quand elle croise Vic dans le parc. Après son malaise d’hier, Doria prend des nouvelles. Vic, toujours sur la défensive, lui assure que tout va bien et qu’elle avait juste besoin d’une bonne nuit de sommeil. Quand Doria lui parle de ses résultats d’analyse, elle lui dit qu’il s’agit d’un simple bilan sanguin… Et elle se braque quand Doria lui parle de l’inquiétude d’Hortense.

Tandis qu’Hortense la confronte, Vic change soudainement d’attitude. Le malentendu entre Emi et Lionel prend de l’ampleur. Et à l’Institut, Léonard et Malik lancent leur campagne.



Ici tout commence du 15 avril 2025 – extrait vidéo

