Koh-Lanta du 1er avril 2025 : coup de théâtre, qui sera éliminé ce soir dans l’épisode 6 ? (VIDÉO)

« Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres », épisode 6 du mardi 1er avril 2025 – Après l'élimination de Mohammed chez les rouges la semaine dernière, place à l'épisode 6 de « Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres ».





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1







Koh-Lanta du 1er avril 2025, présentation de l’épisode 6

Aux Philippines, les émotions s’envolent ! La récompense du jeu de confort est particulièrement attendue des aventuriers : les courriers de leurs prches. Entre coups de coeur et renversements d’alliances, l’aventure se complique et les tensions sont fortes ! Les naufragés cogitent et un coup de théâtre les attend !

VIDÉO Koh-Lanta la bande-annonce de l’épisode 6 du 1er avril